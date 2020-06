China registra novos casos de Covid-19 e isola meio milhão de pessoas

Dos 17 novos casos, 14 foram registrados na capital; o isolamento acontece na região de Anxin, a 60 quilômetros de Pequim

EFE/EPA/WU HONG China registra novos casos de coronavírus neste sábado (27)



A Comissão Nacional de Saúde da China informou neste domingo (28) que nas últimas 24 horas foram registrados 17 novos casos do novo coronavírus no país, sendo que 14 deles ocorreram na capital Pequim. O surgimento de cerca de 300 novos casos na capital em pouco mais de duas semanas reforçou o receio de uma segunda onda de infecções no país asiático, que praticamente conteve a pandemia. Com a identificação dos novos casos, o país decidiu isolar quase meio milhão de pessoas na região de Anxin, localizada a 60 quilômetros de Pequim.

Desta vez, todas as infecções foram detectadas em Pequim, onde ocorreu um surto no início do mês, fazendo com que grande parte da população local fosse testadas. Os novos casos foram causados por transmissão interna. Os outros três casos restantes foram diagnosticados em pessoas que chegaram do exterior (conhecidos como casos “importados”) e estavam localizados em Xangai, província de Xianxim e província de Gansu. Os 17 casos deste sábado são quatro a menos do que os registrados na sexta e quatro a mais dos detectados na última quinta-feira.

Além disso, as autoridades de saúde detalharam que, até este sábado, sete pacientes receberam alta, elevando o número total de infectados ativos na China para 415, dos quais, oito estão em estado grave. O governo não anunciou novas mortes por Covid-19; portanto, esse número permanece em 4.634, entre as 83,5 mil pessoas infectadas oficialmente na China desde o início da pandemia e das quais 78.451 superaram a doença com sucesso.

Até o momento, 761.721 contatos estreitos com os infectados foram monitorados clinicamente, dos quais 7.445 ainda estão em observação e, destes, oito seriam casos suspeitos de infecção pelo vírus. Quanto aos infectados assintomáticos, a China registrou sete novos casos neste último relatório, deixando em 106 o número total de pessoas nessas circunstâncias.

*Com informações da EFE