China registra cinco novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas

Wu Hong/EFE Até o momento, segundo os dados oficiais, a China contabilizou 83.022 infectados e 4.634 mortes pela Covid-19



A China diagnosticou cinco novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo anúncio feito nesta terça-feira (2) por autoridades. A Comissão de Saúde do país informou que os novos casos são todos oriundos do exterior e foram detectados nas províncias de Sichuan, Guangdong e Shaanxi, e no município de Xangai.

As autoridades de saúde informaram ainda que oito pacientes receberam alta nas últimas 24 horas. Com isso, o número de pessoas infectadas ativas é 73, incluindo três em estado grave. Até o momento, segundo os dados oficiais, a China contabilizou 83.022 infectados e 4.634 mortes pela Covid-19.

Ao todo, segundo balanço da agência de notícias AFP, a pandemia já provocou mais de 373 mil óbitos e infectou mais de 6,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Cerca de 2,6 milhões de doentes foram considerados curados.

Depois de a Europa ter sucedido a China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados com mais de 2,9 milhões de registros.

*Com informações da Agência Brasil