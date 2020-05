China registra seis novos casos de Covid-19 e mantém tendência de queda

EFE/EPA/ROMAN PILIPEY A China registrou seis novos casos de Covid-19



A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta terça-feira (19) que o país registrou seis novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um a menos do que ontem. Com isso, o país chegou a oito dias consecutivos com menos de dez novos casos por dia.

Dos seis mais recentes, três foram transmitidos localmente: um foi detectado no berço do surto, na província de Hubei, e dois foram diagnosticados na província de Jilin. Os outros 3 casos foram relatados na província da Mongólia Interior e em pessoas que viajaram recentemente a outros países.

As autoridades sanitárias chinesas informaram que, até a última meia-noite (13h de segunda-feira em Brasília), três pacientes receberam alta e dois entraram em estado grave. Com isso, o número de pessoas atualmente infectadas no país asiático é de 85, das quais 10 estão em estado grave.

Não foram relatadas novas mortes entre os dois últimos boletins oficiais, o que mantém o total de óbitos por Covid-19 em 4.634. O número de pessoas que contraíram o novo coronavírus na China desde o início da pandemia é de 82.960, das quais 78.241 foram curadas.

*Com EFE