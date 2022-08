China reabre para estudantes estrangeiros após mais de dois anos

Pessoas que tiverem residência chinesa válida para estudos ou cartão de viagem de negócios da APEC podem voltar ao país a partir desta quarta-feira, dia 24

Wu Hong/EFE Pequim ainda mantém política de 'covid zero' dois anos após início da pandemia



Após dois anos de restrições severas para controlar o surto de Covid-19, a China reabrirá as portas para estudantes estrangeiros pela primeira vez. A embaixada do país nos Estados Unidos emitiu um comunicado dizendo que estrangeiros com uma autorização de residência chinesa válida para estudos ou um cartão de viagem de negócios da APEC estarão autorizados a retornar a partir desta quarta-feira, 24. Declarações semelhantes foram feitas nas embaixadas do Japão e da Índia. Apesar da política “Covid Zero“, Pequim tenta reequilibrar os aspectos da economia reabrindo para estrangeiros. No entanto, todos que desembarcarem no país precisam passar por quarentenas obrigatórias. A comentarista de saúde e chefe do Terceiro Hospital Popular de Shanzhen, Lu Hongzhou, declarou que não haverá redução dos dias da quarentena.