China recupera caixa-preta de avião que caiu na última segunda-feira

Aeronave era equipada com dois itens de segurança do tipo, sendo um deles da cabine de comando e equipado com gravador; ainda não se sabe qual deles foi encontrado

EFE/EPA/MAURITZ ANTIN Um boeing da companhia China Eastern Airlines caiu nesta segunda-feira, 21, com 132 pessoas a bordo



Uma caixa-preta do Boeing 737-800, que caiu na China com 132 pessoas a bordo na última segunda-feira, 21, foi recuperada pelas autoridades chinesas. A informação foi anunciada nesta quarta-feira, 23, pela Administração da Aviação Civil da China (CAAC). A aeronave estava equipada com duas caixas-pretas, uma na parte posterior da cabine de passageiros, responsável por registrar dados do voo, e outra na cabine de comando, com gravador incorporado. Até o momento, não se sabe qual das duas foi encontrada. “Uma caixa-preta do voo da MU5735 da China Eastern Airlines foi encontrada em 23 de março”, afirmou Liu Lusong, porta-voz da CAAC.

O Boeing decolou de Kunming, no sudoeste da China, e seguia para Cantão, no sul, mas na metade do trajeto perdeu mais de 26 mil pés de altura, equivalente a quase 8 mil metros, em apenas três minutos e caiu numa área rural da região de Guangxi, provocando incêndio nas montanhas. Não há notícias de sobreviventes. Apesar disso, o governo da China ainda não anunciou oficialmente a morte de todos os passageiros e a companhia China Eastern Airlines reconheceu apenas que “pessoas” a bordo do voo morreram, sem detalhes sobre a quantidade. .

*Com informações da AFP