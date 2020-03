China registra menor número diário de novos casos de coronavírus

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Nesta segunda-feira (9), o novo coronavírus causou 17 mortes e todas elas aconteceram em Hubei, epicentro da epidemia



O número de novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus na China nas últimas 24 horas foi de 19 — contra 40 no último domingo (8). As informações foram divulgadas pela Comissão Nacional de Saúde do país asiático.

Nesta segunda-feira (9), o novo coronavírus causou 17 mortes e todas elas aconteceram em Hubei, epicentro da epidemia. Dessa forma, foram cinco mortos a menos que na véspera. O número total de vítimas é de 3.136, enquanto o de pessoas contaminadas chegou a 80.754.

No total, a província tem 3.024 mortes e 67.760 casos confirmados.

Além disso, dois casos confirmados importados de fora do país foram detectados nas últimas 24 horas: um em Pequim e o outro na província de Cantão, o que levou o número de situações do tipo a 69.

A Comissão Nacional de Saúde também informou que, no mesmo período de 24 horas, 1.297 pessoas tiveram alta do hospital após terem sobrevivido à doença.

Segundo dados oficiais, 59.897 pacientes foram liberados pelos médicos desde o início da epidemia, e mais de 675.338 pessoas que estiveram em contato próximo com os doentes foram monitoradas clinicamente — das quais 16.982 permanecem sob observação.

No entanto, há 36 novos casos classificados como suspeitos — 24 a menos que na véspera — após um contato próximo com os infectados, elevando o total a 349.

*Com informações da EFE