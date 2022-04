China suspende compra de carne bovina da JBS, Marfrig e Naturafrig por uma semana

Órgão da alfândega chinesa encontrou ácido nucleico do novo coronavírus em algumas embalagens

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Carne brasileira ficará suspensa por uma semana e governo chinês pediu investigação



A Administração Geral de Alfândega da China (GACC) informou a suspensão por uma semana das importações de carne bovina produzidas no Brasil pelas empresas JBS, Marfrig e Naturafrig. A causa seria presença de ácido nucleico do novo coronavírus na embalagem externa de quatro lotes de produtos congelados enviados para a China, de acordo com comunicado do órgão enviado à embaixada brasileira. O documento foi enviado nesta sexta-feira, 15, e já começa a valer neste sábado, 16. As unidades de frigorífico da JBS em Barra do Garças (MT), a Marfrig em Várzea Grande (MT) e Promissão (SP), e a unidade de Naturafrig em Pirapozinho (SP). A GACC também pediu que as autoridades brasileiras sejam avisadas “com a maior rapidez possível” e que elas solicitem investigação sobre o problema.