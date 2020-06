Após 18 dias, China volta a registrar transmissão local da Covid-19

EFE/EPA/WU HONG Passenger wearing mask are seen at terminal 3 of Beijing Capital International Airport in Beijing, China, 09 April 2020 (issued 10 April 2020). EFE/EPA/WU HONG



Um novo contágio local pelo coronavírus em Pequim, terminou na quinta-feira (11) a sequência de 18 dias consecutivos sem registro de casos de transmissão local na China, informou nesta sexta-feira (12) a Comissão Nacional de Saúde.

Segundo a imprensa chinesa, o novo caso trata-se de um homem de 52 anos, que não havia deixado a capital nos últimos 15 dias (o tempo que geralmente para o surgimento dos sintomas). O registro também encerrou a sequência de 56 dias seguidos sem contágio local em Pequim.

Além desse paciente, a China diagnosticou outros seis pontos positivos em viajantes provenientes do exterior, conhecidos como casos “importados”. Existem, portanto, sete pessoas internadas, em comparação com 11 no dia anterior.

A Comissão não anunciou novas mortes por Covid-19; portanto, esse número permanece em 4.634, entre as 83.064 pessoas diagnosticadas com a doença na China.

*Com informações da EFE