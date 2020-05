China registra um novo caso da Covid-19 em 24 horas; país tem 79 infectados

Wu Hong/EFE Ao todo, o país registrou desde o início da pandemia 4.634 óbitos pela Covid-19 e 82.993 casos da doença



A China, primeiro país a registrar casos da Covid-19, contabilizou uma única infecção por coronavírus na terça-feira (26), mantendo a tendência de queda iniciada no domingo, quando houve 11 casos da doença. A informação é da Comissão Nacional de Saúde do país.

O contágio foi detectado na cidade de Xangai e se refere a uma pessoa que esteve fora da China e voltou ao país. As autoridades de saúde não relataram novas mortes pela doença nas últimas 24 horas.

Ainda de acordo com a comissão, três pacientes que estavam com a doença receberam alta hospitalar, e com isso o número de pessoas atualmente infectadas pelo coronavírus na China é de 79.

Ao todo, o país registrou desde o início da pandemia 4.634 óbitos pela Covid-19 e 82.993 casos da doença, dos quais 78.280 se referem a pessoas que já se curaram.

*Com informações da EFE