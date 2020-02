China volta atrás e diz que médico que fez primeiros alertas sobre o coronavírus está vivo

Reprodução/CNN Li teve uma parada cardíaca, foi submetido a procedimentos de ressuscitação e se encontra, agora, em estado crítico



A mídia oficial chinesa voltou atrás na tarde desta quinta-feira (6) e afirmou que o médico chinês Li Wenliang — decretado morto em decorrência do coronavírus — está, na verdade, internado em estado grave. A informação havia sido divulgada pelo jornal estatal Global Times.

Segundo a publicação, o oftamologista de 34 anos havia falecido na cidade de Whuan, epicentro da epidemia, após ter sido um dos primeiros agentes de saúde a divulgar os riscos da infecção do novo vírus. Ele foi, inclusive, acusado de “espalhar rumores online” e de “perturbar seriamente a ordem social” e teve que prestar depoimento à polícia local.

A morte de Li provocou comoção internacional. Até a Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou nas redes sociais tristeza pela falecimento. “Nós estamos profundamente tristes com a morte do Dr. Li Wenliang. Todos nós precisamos celebrar o trabalho que ele fez”, escreveu.

De acordo com o Global Times, a confusão ocorreu pois o médico teve uma parada cardíaca às 21h30 do horário local (10h30 do horário de Brasília), foi submetido a procedimentos de ressuscitação e se encontra, agora, em estado crítico. As informações são de um relatório do Hospital Central de Wuhan, onde Li trabalha e está internado.