Choque de trens perto de Barcelona deixa um morto e dezenas de feridos

Maquinista de trem de passageiros morreu quando veículo foi atingido por trem de carga

REUTERS / Nacho Doce Paramédicos fazem atendimentos em local onde ocorreu colisão entre trem de carga e trem de passageiros



O maquinista de um trem de passageiros morreu nesta segunda-feira, 16, ao ser atingido por um trem de carga que descarrilou na entrada de uma estação da área metropolitana de Barcelona (nordeste de Espanha), em um acidente que deixou 86 feridos, segundo a Defesa Civil da região da Catalunha. O acidente ocorreu por volta das 18h locais, na entrada da estação de Sant Boi de Llobregat, localidade a 15 km de Barcelona. Não se sabe o que levou o trem de carga, que transportava potássio, a se chocar com o outro trem, que deixava a estação com 150 passageiros. O vice-presidente do governo regional catalão, Jordi Puigneró, que visitou o local do acidente, enviou condolências à família do maquinista. O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, também lamentou o ocorrido, em sua conta no Twitter.

*Com informações da AFP