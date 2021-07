‘Chuva de raios’ pode ter desencadeado incêndio no mar do Golfo do México, diz estatal

Pexmex divulgou nota explicando suposta série de fatores que causou incêndio dentro do mar do Golfo do México na última sexta-feira, 2

Reprodução/Twitter @mgcipo Incêndio não deixou feridos



A empresa Petroleos Mexicanos (Pemex), estatal responsável pela administração de parte da extração de petróleo do Golfo do México, afirmou nesta segunda-feira, 5, que uma “cadeia de eventos” pode ter sido responsável pelo incêndio de grandes proporções registrado dentro do mar na última sexta-feira, 2. As imagens do fogo no oleoduto de propriedade da estatal, localizado a cerca de 400 metros de uma plataforma de perfuração no campo de Ku-Maloob-Zaap, viralizaram nas redes sociais. Segundo a Pexmex, uma intensa tempestade de raios obrigou a companhia a fechar as estações de bombeamento que abastecem a plataforma petrolífera nas imediações do local do incêndio. Simultaneamente, um vazamento em um cano debaixo do oceano teria permitido que uma grande quantidade de gás natural subisse até a superfície. Ao ser atingido por um dos raios, o gás entrou em combustão e causou o incêndio. A empresa informou que nenhum petróleo cru foi derramado na água e disse que enviou imediatamente ao local do incêndio barcos para jogar água sobre as chamas. No comunicado, a Pexmex afirmou que as causas do incêndio continuam sendo investigadas e a tubulação que apresentou vazamento de gás ainda é reparada. Nenhuma pessoa ficou ferida.