Chuvas torrenciais no Chile deixam dois mortos e milhares de moradores isolados

De acordo com especialistas, situação é uma consequência provocada pelas altas temperaturas nos picos dos Andes e dos efeitos do fenômeno El Niño

Reprodução/ Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Chile registra dois mortos, seis desaparecidos e milhares de moradores isolados devido as chuvas torrenciais nos últimos dias



As chuvas torrenciais que atingem o centro do Chile desde a última quinta-feira, 22, uma situação anormal provocada pelas altas temperaturas nos picos dos Andes, deixaram dois mortos, seis desaparecidos e milhares de moradores isolados. A situação também é uma consequência dos efeitos do fenômeno El Niño, que, segundo os especialistas, está de volta com “força sem precedentes”. “É um evento que se espera com mais frequência como resultado da mudança climática, pois a isoterma de zero está subindo. Alguns falam de 100, 200 metros, e, portanto, está chovendo em áreas onde costumava nevar”, analisou Pablo Sarricolea, cientista da Universidade do Chile. De acordo com o professor, é perfeitamente plausível que isso esteja relacionado com o início do El Niño, porque “a temperatura no Pacífico equatorial já está mostrando uma tendência para este fenômeno, com uma grande probabilidade de afetar este inverno”, comentou. “Mas não há um único suspeito, o El Niño pode ser um, a variabilidade climática como um todo pode ser o número dois e as mudanças climáticas teriam de ser revistas, mas eu colocaria como número três”, acrescentou.

*Com informações da EFE.