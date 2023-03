Cientistas encontram crateras com água na superfície da Lua

Estudo aponta que buracos se formaram após impactos de pedras que vagavam pelo espaço e se chocaram contra o solo lunar

Cleber Valera/Estadão Conteúdo Descoberta pode ajudar às próximas ações humanas na Lua



Cientistas encontraram pequenas crateras com água na superfície da Lua. De acordo com os especialistas, os buracos se formaram após impactos de pedras que vagavam pelo espaço e se chocaram contra o solo lunar. Para eles, essa descoberta pode representar um importante reservatório de água, para ajudar às próximas ações humanas na Lua. As informações, que foram analisadas por meio de amostras de uma missão chinesa em 2020, constam em um estudo publicado nesta segunda-feira, 27 , na revista Nature Geoscience. “A Lua está constantemente sendo atingida por impactos fortes de micrometeoros e meteoros maiores, por exemplo, que criam esferas durante um evento envolve grandes cargas de energia”, comenta Sen Hu, cientista chinês da academia de ciências de geologia e geofísica e um dos co-autores da pesquisa. O especialista também explica como existe água nestas crateras. “A água que se produz através de vento solar acontece após uma reação entre hidrogênio e oxigênio presentes nas pequenas crateras da superfície lunar”. Ele ainda diz que as esferas funcionam como “esponja” para a água. As amostras coletadas pela missão chinesa também levaram os cientistas a acreditar que a descoberta será de extrema importância para futuras expedições na Lua. “A água é o bem mais procurado por permitir uma exploração sustentável de superfícies planetárias. Saber como a água é produzida, armazenada e reabastecida perto da superfície lunar pode ser muito útil no futuro para os próximos exploradores, tanto para extrair como utilizar a água para fins de exploração”, diz o estudo.