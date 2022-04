Cinco milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da guerra, afirma ONU

Migração já é considerada uma das maiores da história; grande parte dos refugiados tem ido para países vizinhos, como a Polônia, que é membro da Otan

Reprodução/Telegram/Volodymyr Zelensky - 21/03/2022 Refugiados deixando a Ucrânia



Mais de cinco milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia, em 24 de fevereiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 15, pelo Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Refugiados (ACNUR). No total, a agência contabilizou 4.796.245 ucranianos que deixaram o país. A eles se juntam 215 mil pessoas não ucranianas que viviam no país e também fugiram do conflito no Leste Europeu, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Essa já é considerada uma das maiores migrações da história. Grande parte dos refugiados tem ido para países vizinhos, como a Polônia, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

*Com informações da AFP