Coca-Cola e Unilever anunciam saídas e sanções à Rússia

Movimento ocorre após a invasão do Kremlin à Ucrânia; ações seguem o movimento de grandes empresas em boicotar o governo de Vladimir Putin

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP - 10/02/2022 Coca Cola anunciou que suspenderá suas atividades em território russo



Outras marcas se posicionaram quanto a invasão russa em território ucraniano nesta terça-feira, 08. Coca-Cola e Unilever soltaram notas onde afirmam que vão suspender as operações ou aplicarão sanções à Rússia. A empresa de bebidas ressaltou em uma breve publicação em seu site que interromperá as suas atividades no país governado por Vladimir Putin. “Nossos corações estão com as pessoas que estão sofrendo os efeitos inconcebíveis desses trágicos eventos na Ucrânia” afirmou a companhia, que continuará a monitorar a situação e conforme as “circunstâncias evoluem.”

A Unilever, uma das maiores companhias do mundo de consumo na Europa, que irá interromper as importações e exportações à Rússia. Além da interrupção operacional, gastos com publicidade também serão suspensos. A marca ressaltou que produtos alimentícios e de higiene que são produzidos em solo russo continuarão a ser comercializados, porém, sem a obtenção de lucros. Alan Jope, CEO da gigante empresa, afirmou que condena o conflito europeu e que a multinacional se comprometerá em “doar € 5 milhões de bens essenciais produtos” para as ajudas humanitárias. Segundo o empresário, a medida é um “apelo para o fim da guerra” e uma busca para que “paz, os direitos humanos e o estado de direito internacional prevaleçam.”