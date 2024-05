Colisão de trem e locomotiva deixa 60 feridos em Buenos Aires

Chefe de governo da Cidade, Jorge Macri, destacou o trabalho da operação de evacuação e declarou que todos estavam ‘orgulhosos da rápida resposta’

EFE/ Luciano González 30 feridos foram levados aos hospitais da cidade



A colisão de um trem de passageiros com uma locomotiva estacionada deixou 60 feridos, em Buenos Aires, na Argentina, nesta sexta-feira (10). Às 10h31 (mesmo horário em Brasília), uma formação da linha suburbana de San Martín colidiu com uma locomotiva e um furgão vazio em um viaduto no bairro de Palermo, segundo informou a empresa estatal Trenes Argentinos em comunicado. De acordo com fontes dos serviços de emergência, 90 pessoas foram evacuadas dos sete vagões do trem de passageiros, das quais 60 ficaram feridas.

Desse total de feridos, 30 foram levados a vários hospitais da cidade, incluindo dois com traumatismo cranioencefálico que foram evacuados da área por helicóptero. O chefe de governo da Cidade de Buenos Aires, Jorge Macri, destacou o trabalho da operação de evacuação e declarou que todos estavam “orgulhosos da rápida resposta”. O governante da capital não quis comentar as possíveis causas da colisão, uma vez que, segundo argumentou, “não há informação suficiente sobre o desenvolvimento” do acidente.

*Com informações da EFE