Colisão entre trem de passageiros e outro de carga deixa ao menos 36 mortos e 85 feridos na Grécia

Acidente ferroviário é o mais mortal do país em décadas e chegou a jogar vagões inteiros para fora dos trilhos

REUTERS/Alexandros Avramidis Equipes de resgate trabalham no local do acidente, onde dois trens colidiram, perto da cidade de Larissa, na Grécia



Um trem de passageiros e um de carga colidiram frontalmente na Grécia na noite de terça-feira, 28, deixando ao menos 36 mortos e 85 feridos, no acidente ferroviário mais mortal do país em décadas, que jogou vagões inteiros para fora dos trilhos. 66 feridos foram hospitalizados, seis dos quais estão em tratamento intensivo, disse um bombeiro. Cerca de 250 passageiros de um total de 350 foram evacuados com segurança para Thessaloniki em ônibus. O acidente ocorreu quando o trem de passageiros saiu de um túnel. Vagões descarrilados, muito danificados com janelas quebradas e densas nuvens de fumaça, podiam ser vistos no local, onde as equipes de resgate procuravam mais sobreviventes. Um vagão de passageiros ficou de lado a quase noventa graus do resto do trem destruído, com outros vagões descarrilados inclinando-se precariamente.

Stergios Minenis, um passageiro de 28 anos que se salvou dos destroços, disse que o acidente foi um “pesadelo” com um grande estrondo seguido de fogo: “Estávamos virando na carroça até cairmos de lado… houve pânico”, disse ele. “O fogo foi imediato, enquanto estávamos virando estávamos sendo queimados, o fogo foi à direita e à esquerda”. Um dos vagões pegou fogo e várias pessoas ficaram presas, segundo o canal público de televisão Ert. O governo organizou uma reunião de crise após o evento.

*Com informações da Reuters e da AFP