Colisão entre trens na Indonésia deixa quatro mortos e 42 feridos

Autoridades investigam as causas do acidente; vítimas morreram após ficarem presos entre os vagões e pelo menos um corpo ainda não foi resgatado devido aos destroços

ADI MARSIELA / AFP Equipes de busca e resgate trabalham no local de um acidente de trem em Cicalengka, província de Java Ocidental



Uma colisão entre dois trens na Indonésia nesta sexta-feira, 5, resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras 42 feridas, de acordo com informações da polícia local. As autoridades estão investigando as causas. Segundo Ibrahim Tompo, porta-voz da polícia da província de Java Ocidental, onde ocorreu a colisão, as quatro vítimas fatais eram membros da tripulação. Dois deles morreram após ficarem presos entre os vagões e pelo menos um corpo ainda não foi resgatado devido aos destroços. Após o acidente, que aconteceu próximo à capital da província, Bandung, ambulâncias foram chamadas para transportar os feridos até o hospital, informou a polícia. Imagens das emissoras ‘MetroTV’ e ‘Kompas TV’ mostraram passageiros sendo retirados dos vagões, alguns dos quais haviam descarrilado completamente. Ayen Hanepi, porta-voz da operadora de trens PT KAI, afirmou que a colisão envolveu um trem local e um trem Turangga, que é uma linha intermunicipal que vai de Surabaya, em Java Oriental, a Bandung. Empresa ferroviária e governo provincial afirmaram que vão investigar o ocorrido em conjunto com as autoridades de segurança transporte. Acidentes envolvendo transporte terrestre são frequentes na Indonésia. O mais grave dos últimos anos ocorreu em 2010, quando 36 pessoas morreram. No ano passado, em dezembro, uma linha de trem de passageiros colidiu com um carro próximo a Bandung, resultando na morte de cinco pessoas.