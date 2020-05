Colômbia tem mais de 23 mil casos da Covid-19; mortes chegam a 776

EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foi o segundo dia em que o país relatou mais de 1.000 infecções diárias



A Colômbia chegou nesta terça-feira (26) a 23.003 casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo 1.022 registrados nas últimas 24 horas. Ao todo, 776 óbitos pela Covid-19 já são contabilizados. Desde o início da pandemia, foi a segunda vez que o país relatou mais de 1.000 infecções diárias pelo vírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, a maior parte dos casos aconteceu em Bogotá, capital da Colômbia, com 357 novos registros, seguida pelos departamentos de Valle del Cauca (183), Atlântico (166), Bolívar (73), Antioquia (72), Cundinamarca (49) e Amazonas (29).

Com os números atuais, Bogotá chegou a 7.743 casos, à frente dos departamentos de Atlântico (3.019), Valle del Cauca (2.673), Bolívar (2.378), Amazonas (1.534), Meta (972) e Antioquia (933).

Das 26 mortes pela doença registradas nas últimas 24 horas, a maioria ocorreu em três regiões com seis casos cada: Bogotá, Cartagena de Índias e o departamento de Valle del Cauca, os locais com maiores taxas de transmissão da Covid-19 no país.

*Com informações da EFE