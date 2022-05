Colômbia e Peru registram terremotos de mais de 5 graus na Escala Richter

Abalos foram sentidos na tarde desta quinta-feira, 12, em lugares diferentes dos dois países

Reprodução/ Servicio Geológico Colombiano Terremoto teve epicentro em Cali, na Colômbia



Nesta quinta-feira, 12, Colômbia e Peru registraram terremotos de mais de 5 graus na Escala Richter. No Peru o abalo de 5,5 graus sacudiu a província de Lima, segundo informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP). Não houve relatos de dano pessoal ou material. O tremor foi registrado às 16h55 (horário local, 18h55 de Brasília) e se originou a uma profundidade de 49 quilômetros, com epicentro 30 quilômetros a oeste de Chilca, cidade localizada na província de Cañete, no departamento de Lima, a cerca de 60 quilômetros da capital. A Costa Verde, um anel viário paralelo ao mar em Lima, sofreu deslizamentos de terra nos barrancos que a rodeiam, o que causou ocasionais fechamentos de estradas. O Peru está localizado na área denominada Cinturão de Fogo do Pacífico, onde se registra aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial.

Próximo do horário, um terremoto de 5,2 graus de magnitude teve epicentro perto da cidade de Cali, no sudoeste da Colômbia, e atingiu toda a região do sul do Pacífico colombiano, sendo sentido também no norte do Peru, embora nenhum grande dano tenha sido relatado até agora. O Sistema Geológico Nacional da Colômbia (SGN) relatou o evento às 16h23 (horário local, 18h23 de Brasília), e localizou o epicentro em El Litoral de San Juan, no departamento de Chocó, poucos quilômetros ao norte de Cali, e a uma profundidade de 50 quilômetros. O prefeito de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmou que, apesar do tremor ter sido forte, “neste momento não temos nenhum tipo de lesão à integridade física, nem mortes, nem danos significativos em toda a geografia e distrito de Cali”.

*Com informações da EFE