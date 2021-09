Com apenas 15% da população completamente vacinada, Venezuleza tem explosão de casos de Covid-19

Nas últimas 24 horas, país registrou um total de 1.191 novas infecções

Rayner Peña R/EFE Governo venezuelano afirma que 4.395 pessoas morreram por Covid-19 no país desde o início da pandemia



Nas últimas 24 horas, um total de 1.191 novas infecções por Covid-19 foram registradas na Venezuela, elevando o país a 362.040 casos desde o início da pandemia, informou a vice-presidente executiva Delcy Rodríguez. “A Comissão Presidencial para a Prevenção, Atenção e Controle de Covid-19 relata que, nas últimas horas, um total de 1.191 novas infecções foram registradas na Venezuela”, disse Rodríguez em sua conta no Twitter. A dirigente venezuelana destacou que é no estado de Miranda, centro do país, onde se detecta o maior número de casos novos, com 454 em 19 dos seus municípios. Rodríguez informou que 4.395 pessoas morreram na Venezuela desde a chegada do vírus ao país. Segundo o presidente Nicolás Maduro, 40% da população já foi vacinada, mas ele não especificou que esse percentual corresponde a pessoas com dose única. Apenas 15% da população receberam o ciclo vacinal completo.

*Com informações da EFE