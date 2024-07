Com curativo na orelha, Donald Trump faz primeira aparição pública após atentado

Ao lado dos filhos Tiffany, Eric e Donald Trump Jr., e da esposa e noiva dos dois últimos, ex-presidente foi aplaudido pelo público no local da convenção

EFE/EPA/ALLISON DINNER Trump caminhou com o punho no ar, o mesmo gesto que fez assim que o momento de perigo passou após ele ser baleado de raspão na orelha



O Partido Republicano, que nesta segunda-feira (15) confirmou a candidatura de Donald Trump à Casa Branca, recebeu em sua convenção nacional realizada em Milwaukee o ex-presidente, que fez sua primeira aparição pública após o atentado que sofreu no último sábado (13), com semblante sério e com um curativo na orelha. A caminho da tribuna montada na arena Fiserv Forum, onde estavam familiares e o candidato a vice-presidente por sua chapa, J.D. Vance, Trump caminhou com o punho no ar, o mesmo gesto que fez assim que o momento de perigo passou após ele ser baleado de raspão na orelha em um comício em Butler, no estado da Pensilvânia. Ao lado dos filhos Tiffany, Eric e Donald Trump Jr., e da esposa e noiva dos dois últimos, Lara Trump e Kimberly Guilfoyle, respectivamente, Trump foi muito aplaudido pelo público no local da convenção. Os delegados da legenda e os demais participantes intercalaram os aplausos com o grito de “Fight” (“Luta”), o mesmo que ele deu no sábado quando foi retirado, com sangue escorrendo pelo rosto, do palanque do comício pelo Serviço Secreto.

Trump chegou em Milwaukee na noite deste domingo (14). No início do dia, ele disse que não deixaria que o que aconteceu mudasse sua agenda e que estava ansioso para estar entre seus apoiadores na cidade que é a maior do estado de Wisconsin, um dos mais decisivos na eleição presidencial. O grande dia de Trump na convenção republicana será a quinta-feira, quando fará o discurso oficial como candidato, mas nesse dia de abertura, embora não planejado, ele foi pessoalmente à arena. No mesmo evento, realizado em meio a um forte esquema de segurança, ele teve a companhia do senador pelo estado de Ohio, J.D. Vance, nomeado nesta segunda como candidato a vice-presidente. Com o anúncio de seu companheiro de chapa, Trump encerrou semanas de incerteza e deixou para trás outros nomes que eram cotados, como o senador pela Flórida, Marco Rubio, o senador pela Carolina do Sul, Tim Scott, o governador da Dakota do Norte, Doug Burgum, e o senador pela Virgínia, Glenn Youngkin.

Antes da chegada de Trump, uma mensagem gravada em momento antecedente do ataque foi reproduzida na arena, com ele pedindo a seus correligionários e eleitores que protejam o voto em novembro. “Essa é a coisa mais importante que temos que fazer, proteger o voto e manter os olhos abertos, porque essas pessoas querem trapacear”, disse ele em relação à membros do Partido Democrata, do presidente do país, Joe Biden.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da EFE