Com mais de 80 vítimas em 24 horas, total de mortos em Gaza passa de 56 mil

No total, desde outubro de 2023, pelo menos 66 crianças morreram de fome e desnutrição no território

O número de mortos na Faixa de Gaza em decorrência dos ataques israelenses passou de 56.400 neste sábado (28), após 81 corpos chegarem aos hospitais do enclave ontem, segundo informou o Ministério da Saúde local em sua contagem diária, que não inclui mortes indiretas por doença ou pelo colapso do sistema sanitário. “Um total de 81 mártires e 422 feridos chegaram aos hospitais da Faixa de Gaza nas últimas 24 horas”, afirmou a pasta de Saúde, que ressaltou que um número desconhecido de vítimas permanece sob os escombros e nas estradas, fora do alcance de ambulâncias ou equipes de Defesa Civil.

Além disso, pelo menos mais 34 pessoas foram mortas na madrugada deste sábado em novos ataques israelenses em toda a Faixa, de acordo com fontes médicas, incluindo dez membros da família Amsha em um bombardeio noturno contra sua tenda na Cidade de Gaza. Em um ataque em Khan Younis, mais seis pessoas foram mortas, incluindo três irmãos, enquanto no norte, pelo menos duas pessoas foram mortas no bombardeio israelense à escola Adnan Al Alami, que abriga deslocados a noroeste da Cidade de Gaza, e mais duas crianças foram mortas em um ataque a uma casa em Jabalia, de acordo com a agência de notícias palestina “Wafa”.

No centro da Faixa, dois membros da família Al Hamidi foram mortos em um ataque a um grupo de pessoas em Deir al Balah, segundo a “Wafa”, onde tropas israelenses estão intensificando seus ataques a leste do campo de refugiados de Bureij. No total, desde outubro de 2023, pelo menos 66 crianças morreram de fome e desnutrição na Faixa de Gaza, denunciaram hoje fontes médicas, após a morte há dois dias na Cidade de Gaza de Ahmad Bahaa Tlaib, de apenas dois meses de idade.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da EFE