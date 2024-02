Com sintomas leves de gripe, Papa Francisco volta a cancelar agenda

No último sábado, 24, o pontífice já havia optado pelo cancelamento de compromissos; Vaticano diz que suspensão de audiências ocorre ‘por precaução’

Andreas SOLARO / AFP Pontífice celebrou no domingo a tradicional oração do Angelus da janela do palácio pontifício



O Papa Francisco voltou a cancelar sua agenda de compromissos nesta segunda-feira, 26. De acordo com o Vaticano, a decisão ocorre devido à persistência de sintomas gripais. No último sábado, 24, o pontífice já havia optado pelo cancelamento. “Os sintomas leves de gripe persistem, sem febre. Por precaução, em qualquer caso, as audiências desta manhã foram suspensas”, explicou a Sala de Imprensa da Santa Sé em um breve comunicado. Pouco depois, o Vaticano confirmou a presença do papa Francisco na audiência geral da próxima quarta-feira, 28, que será realizada na sala Paulo VI e não mais em espaço aberto, na Praça de São Pedro, como anunciado anteriormente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora a gripe já tenha obrigado Francisco a suspender as audiências desde o sábado, o pontífice celebrou no domingo a tradicional oração do Angelus da janela do palácio pontifício. No final de novembro, cancelou alguns dos eventos previstos e chegou a celebrar o Angelus internamente, sem aparecer na janela diante dos fiéis na Praça de São Pedro, em decorrência de uma bronquite. Na ocasião, ele também teve que recorrer a um colaborador para ler seus discursos.

*Com informações da EFE