Com vacinação de todos os adultos, ilha do Panamá zera casos de Covid-19

Nesta sexta-feira, 21, a ilha de Taboga concluiu a vacinação dos habitantes que possuem mais de 16 anos; conquista garante retomada econômica na região

Imagem: Reprodução/Licença Creative Communs A ilha de Taboga está localizada a 22 quilômetros da Cidade do Panamá, que acumula 372,8 mil casos confirmados e 6.314 mortes por Covid-19



Uma pequena ilha localizada no Panamá, a ilha de Taboga, está livre da Covid-19. Toda sua população com mais de 16 anos completou a vacinação contra o novo coronavírus nesta sexta-feira, 21. A conquista é fundamental para a sobrevivência da ilha situada na costa do Pacífico, já que viabiliza a reabertura do turismo – responsável pelo sustento econômico da região. De acordo com o orgão de Saúde Pública que cuida da ilha, neste momento, não há nenhum caso de Covid-19 em Taboga. O maior número de casos no local foi registrado em janeiro deste ano, quando 16 moradores se infectaram com o coronavírus.

O órgão de Saúde também esclareceu que, devido ao cuidado com a população e à vacinação em massa, as praias da região foram abertas com sucesso e a ilha já acena para a retomada do turismo. Até o momento, foram cerca de 1,8 mil pessoas foram imunizadas em Taboga – todas as maiores de 16 anos. Apesar do resultado bem sucedido, as autoridades do local conhecido como ‘Ilha das Flores’ reiteram que os turistas e moradores precisam continuar seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. A ilha de Taboga está localizada a 22 quilômetros da Cidade do Panamá, que acumula 372,8 mil casos confirmados e 6.314 mortes por Covid-19.