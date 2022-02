Comissão Europeia anuncia que bancos russos serão excluídos do sistema Swift

Em pronunciamento, Ursula von der Leyen disse que países vão ‘continuar impondo enormes custos à Rússia’ para isolar país do sistema financeiro internacional

OLIVIER HOSLET / POOL / AFP - 25/02/2022 Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen afirma que Rússia será banida do sistema de pagamentos Swift



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou em pronunciamento neste sábado, 26, novas sanções contra o governo de Vladimir Putin. Segundo a mandatária, a Rússia será excluída do sistema de pagamento Swift (Sociedade para Telecomunicação Financeira Mundial entre Bancos, na tradução livre). A tecnologia possui a conexão conjunta com 11 mil bancos em 200 países e a execução da medida isolaria os russos da economia global.

De acordo com a fala de Ursula, a ação foi um acordo conjunto entre Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Canadá e Reino Unido. “Isso os impedirá de operar no mundo inteiro e bloqueará efetivamente as exportações e importações russas”, afirmou. A comandante também ressaltou que as atividades do Banco Central russo será paralisada. Com isso, as transações do órgão serão congeladas “e tornará impossível para o Banco Central a liquidação de seus ativos”.