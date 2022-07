Comitê britânico começa a escolher nesta segunda próximo premiê

Até o momento, nove candidatos já mostraram interesse em assumir o cargo e apresentaram suas candidaturas

EFE Comitê vai se reunir na segunda-feira, 11, e para eleger seu executivo e anunciar o calendário para escolher o primeiro-ministro que vai substituir Boris Johnson



O Comitê britânico vai se reunir na segunda-feira, 11, para eleger seu executivo e anunciar o calendário para escolher o primeiro-ministro que vai substituir Boris Johnson, que renunciou ao cargo na quinta-feira, 7, após escândalos que abalaram seu governo e que mais de 40 funcionário do alto escalão pediram demissão depois que o premiê nomeou um acusado de assédio sexual para um cargo importante. Até o momento, nove candidatos já apresentaram sua candidatura.

Estão na lista: Sajid Javid, ex-ministros da Saúde, Jeremy Hunt, ministro das Relações Exteriores Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, secretária de Estado do Comércio Internacional, Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, ministro britânico das Finanças, Grant Shapps o ministro dos Transportes, Tom Tugendhat, presidente do Comitê de Relações Exteriores, Suella Braverman, representante do governo e consultora jurídica, e Kemi Badenoch, ex-secretária de Estado.

Processo de nomeação do próximo primeiro-ministro

O processo de nomeação do novo primeiro-ministro começa com os deputados que expressam suas preferências entre todos os candidatos em uma série de votações secretas até que restem apenas dois. São os membros do partido que decidem entre os finalistas, que realizam uma campanha de várias semanas em todo Reino Unido. Entretanto, o processo pode ser mais rápido, mas é preciso que algum candidato desista, como aconteceu com Theresa May, que antecedeu Boris Johnson em Downing Street, que se tornou líder do partido sem a necessidade de voto dos filiados, após a desistência de sua rival Andrea Leadsom. O vencedor precisa ser aprovador pela rainha Elizabeth II que, quando não há desistência, escolhe a pessoa com maior probabilidade de ganhar a confiança da Câmara dos Comuns, geralmente o líder do principal partido político. Nesse caso, são os conservadores que têm maioria absoluta na Câmara dos Comuns desde sua triunfante vitória em dezembro de 2019.

*Com informações da AFP