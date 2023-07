Concurso escolhe a foto de pet mais engraçada do mundo; confira

Entre as imagens finalistas estão o poodle ‘voador’ e os gatos ‘bailarino’ e ‘goleiro’

Rprodução/Instagram/@comedypetphoto_awards Comedy Pet Photo Awards começou a divulgar pelas redes sociais as 25 imagens finalistas nesta sexta-feira, 14



Um inusitado concurso está fazendo sucesso na internet. Trata-se do Comedy Pet Photo Awards, campeonato que vai eleger a melhor foto engraçada de pet. Nesta sexta-feira, 14, a entidade começou a divulgar pelas redes sociais as 25 imagens finalistas, entre as selecionadas estão o gato “goleiro”, o poodle “voador” e o gato “bailarino”. Conforme afirma a entidade promotora, o objetivo da iniciativa visa “encorajar as pessoas a começarem a apoiar pequenas instituições de caridade de bem-estar animal, tornando assim a vida melhor para os animais com quem compartilhamos este planeta”. “Esta competição de fotos de animais de estimação é uma celebração de todos aqueles maravilhosos amigos peludos, de penas, escamosos e com cascos que nos mantêm saudáveis e nos dão boa companhia”. A melhor foto será escolhida por seis juízes e o vencedor ganhará o prêmio de 500 libras esterlinas.