Condenado por estupro, Daniel Alves pede liberdade provisória em audiência na Espanha

O jogador brasileiro Daniel Alves, que foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, compareceu a uma audiência em Barcelona nesta terça-feira (19) para solicitar sua liberdade provisória enquanto aguarda a sentença final. A defesa do atleta argumentou que ele não tem intenção de fugir da Espanha, durante a audiência realizada a portas fechadas no tribunal da Audiência de Barcelona. Todas as partes envolvidas estiveram presentes na audiência, incluindo a advogada de Alves, Inés Guardiola, que propôs alternativas ao regime de prisão, como pagar uma fiança de 50 mil euros (cerca de R$ 274 mil), entregar o passaporte e comparecer regularmente a um tribunal conforme determinado pelo juiz. O brasileiro afirmou que ficaria no país, já que Barcelona é onde ele mora. “Não vou fugir. Confio na Justiça e estarei sempre à sua disposição”, disse Daniel, por meio de videoconferência. O Ministério Público, no entanto, se posicionou contra o pedido de liberdade provisória.

