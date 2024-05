Confira as reações à morte do presidente iraniano em acidente de helicóptero

Líderes de todo o mundo se pronunciaram sobre a perda do Irã; funeral do presidente eleito em 2021 começará nesta terça-feira (21)

EFE/EPA/STRINGER Raisi estava acompanhado do chanceler Hossein Amirabdollahian, do líder religioso Hojjatoleslam Al Hashem e do governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental



Os líderes de todo o mundo reagiram nesta segunda-feira (20) à morte, em um acidente de helicóptero, do presidente Ebrahim Raisi, de seu ministro das Relações Exteriores Hossein Amir-Abdollahian e de outras autoridades da República Islâmica. O funeral do presidente eleito em 2021 começará nesta terça-feira (21).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira:

Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou no “X” (antigo Twitter): “Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano”.

Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima, ao governo e ao povo iraniano. — Lula (@LulaOficial) May 20, 2024

União Europeia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apresentou as “sinceras condolências” da União Europeia. “Nossos pensamentos estão com suas famílias”, escreveu Michel na rede social “X”.

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 20, 2024

China

O presidente chinês, Xi Jinping, considerou a morte do presidente Raisi uma “grande perda para o povo iraniano”, segundo o Ministério chinês das Relações Exteriores.

Espanha

“Era uma figura muito importante dentro do Irã e, portanto, vamos acompanhar com muita atenção os passos que o Irã vai dar”, declarou o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares.

Itália

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou a sua “solidariedade e a solidariedade da Itália com o governo e o povo iraniano”.

Rússia

Vladimir Putin prestou homenagem a um “político notável”. “Como verdadeiro amigo da Rússia, ele deu uma contribuição pessoal inestimável para o desenvolvimento de relações” entre os nossos países, declarou.

Otan

A Otan expressou suas “condolências ao povo do Irã” pela morte do presidente Ebrahim Raisi.

Turquia

“Rezo pela misericórdia de Deus para meu querido colega e irmão” Ebrahim Raisi, reagiu o presidente turco Recep Tayyip Erdogan na rede social “X“.

Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 20, 2024

Síria

O presidente sírio, Bashar al-Assad, proclamou “solidariedade” ao Irã, que o apoia desde o início da guerra civil em seu país.

Organização para a Cooperação Islâmica

O secretário-geral da Organização para a Cooperação Islâmica, que tem 57 países integrantes, Hisein Brahim Taha, expressou “sinceras condolências e pêsames ao governo e ao povo do Irã”.

Iraque

“Apresentamos nossas condolências ao líder supremo da República do Irã, Ali Khamenei, e ao governo e ao povo do Irã”, declarou o primeiro-ministro Mohamed Shia al Sudani, que expressou “grande tristeza e dor”.

Jordânia

O rei Abdullah II ofereceu na rede X “as mais sinceras condolências aos irmãos, líderes, governo e povo da República Islâmica do Irã”.

Egito

“O Egito chora, com grande tristeza e profunda dor, pelo presidente e principal líder diplomático do Irã”, afirmou a presidência egípcia em um comunicado.

Emirados Árabes Unidos e Catar

Emirados e Catar saudaram a memória do presidente Raisi e de seu ministro das Relações Exteriores. Os Emirados, que retomaram as relações com o Irã após anos de tensões, “expressa solidariedade com o Irã neste momento difícil”, afirma uma mensagem divulgada pelo presidente, Mohamed bin Zayed. O emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, considerou a notícia “dolorosa” e expressou as “mais sinceras condolências”.

Hamas

O movimento islamista palestino Hamas apresentou “condolências” ao povo iraniano e elogiou Raisi como “partidário da resistência palestina”, em particular desde o início da guerra com Israel em Gaza, no dia 7 de outubro.

Hezbollah

O grupo Hezbollah libanês expressou condolências ao governo iraniano e descreveu Raisi como um “protetor dos movimentos de resistência” contra Israel na região.

Afeganistão

O governo dos talibãs no Afeganistão afirmou que o país “compartilha a tristeza da República Islâmica do Irã e de seu povo” e apresentou suas “condolências”.

Índia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse estar “profundamente triste e chocado com a morte trágica” do presidente iraniano.

Paquistão

O Paquistão declarou a segunda-feira (20) um dia de luto “em solidariedade com o Irã”, um país “irmão”.

Malásia

O primeiro-ministro Anwar Ibrahim declarou estar “profundamente triste e destacou que o país respeitará o compromisso com o Irã de fortalecer os laços.

Japão

O Japão está “profundamente triste” e apresenta sinceras condolências ao povo iraniano, afirmou o porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi.

Sri Lanka

O presidente Ranil Wickremesinghe, “profundamente chocado”, expressou “sinceras condolências”.

África do Sul

“É uma tragédia extraordinária, inimaginável, na qual morreu o notável líder de um país com o, qual a África do Sul mantém fortes relações bilaterais”, disse o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que recentemente convidou o Irã para aderir aos BRICS em uma reunião de cúpula em Johannesburgo. O Irã virou membro do grupo em janeiro.

*Com informações da AFP