Confira gráficos e mapa com as parciais das eleições dos EUA; partido de Trump está na frente

Republicanos devem assumir a Câmara dos Representantes como já era esperado; incerteza está no Senado, que pode manter Democratas como maioria dos assentos

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Republicanos estão na frente na disputa pelo Congresso dos EUA



Os norte-americanos aguardam ansiosamente o resultado das eleições de meio de mandato – midterms – que foram realizadas na terça-feira, 8, e pode complicar o governo do presidente Joe Biden, do Partido Democrata. Isso porque os republicanos estão à frente na parcial das votações e podem assumir o Congresso. A Câmara dos Representantes já era certa que eles levariam, porém, a decisão está sendo mais apertada do que era esperado e não foi possível instaurar a “onda vermelha” que os republicanos previam e as pesquisas apontavam. Até o momento, o partido de Donald Trump, está com 211, contra 198 dos democratas, das 218 cadeiras necessárias para levar a Câmara. A incerteza ainda está em relação ao Senado, com uma disputa acirrada nos locais em que a votação ainda não foi concluída. Os republicanos estão à frente com 48 das 51 necessária para alcançar a maioria. Contudo, autoridades de todo país alertam que ainda pode levar algumas semanas para que o resultado seja definido, até porque, na Geórgia, um importante campo de batalha para o controle do Senado, se prepara para um segundo turno, marcado para o dia 6 de dezembro. Os democratas estão confiantes na manutenção do controle do Senado e esperar vencer no Arizona e Nevada, dois locais em que a votação ainda está sendo apurada.