Confira imagens da explosão do hotel Saratoga em Havana

Destruição em edifício causou ao menos oito mortes e deixou 30 feridos

ADALBERTO ROQUE / AFP Hotel Saratoga ficou completamente destruído após explosão



Uma explosão destruiu parcialmente o Hotel Saratoga, no centro de Havana, nesta sexta-feira, 6. Segundo informações divulgadas no Twitter do presidente de Cuba, Míguel Diaz, pelo menos oito pessoas morreram, 30 estão hospitalizadas e 13 continuam desaparecidas. Algumas feridos foram atendidos por paramédicos no local. Entre os que foram levados para um hospital próximo do hotel, “há 11 extremamente graves”, disse Miguel García, diretor do hospital Calixto García. As autoridades seguem realizando as buscas e investigando o poderia ter causado a explosão. Análises preliminares apontam para um vazamento de gás. “Em breve haverá mais detalhes”, informou o presidente do país. A explosão destruiu a fachada do edifício, que estava em obras. Os primeiros quatro andares ficaram praticamente destruídos e cercados por montanhas de escombros e pedaços de vidro. Confira imagens do ocorrido.