Confira vídeos dos ataques da Rússia à Ucrânia

Invasão aconteceu durante a manhã de quinta-feira, 24

ARIS MESSINIS / AFP Rússia atacou a Ucrânia na manhã de quinta-feira. 24



Moradores da Ucrânia acordaram nesta quinta-feira, 24, com o toque de sirenes que informavam uma invasão russa aos territórios ucranianos. O conflito, que foi intensificado durante esta semana com as ações do Vladimir Putin, virou uma guerra após o presidente russo dar autorização para que as tropas militares invadissem a região. Os ataques começaram no leste da Ucrânia e já passam de mais de 200. Os russo estão invadindo de todas as formas, por terra, água e ar. Agências de notícias, jornalistas e cidadãos ucranianos, fizeram registros do momento da invasão e continuam compartilhando como a cidade está.

Agência de notícias russa mostra imagens de tanques em Lugansk bombardeando o exército ucraniano. Conforme emissoras ucranias tanques não são de forças separatistas e sim da #Russia#Ucrania #UcraniaRussia #Guerra #Ukraine pic.twitter.com/6rRveQGiMV — Leandro Zanotto (@LeandroZanotto2) February 24, 2022

Vídeo de um dos aeroportos que estao sendo bombardeados pela Rússia…#Ukraine Rússia Ucrânia Putin guerra mundial uma guerra otan EUA WAR guerra pic.twitter.com/qJYyjXiO2s — Felphxl (@FelphxI) February 24, 2022

URGENTE!!! Local da queda de míssil na Ucrânia da pra ver de perto o estrago que o míssil fez e matou uma criança que andava de bicicleta!!! 😢😢😢😢 #URGENTE #Ucrania #triste #Tragedia #Ukraine #RussiaUcraina #Russian pic.twitter.com/ABcPRzOVth — Cesar Henrique (@cesarmenezes616) February 24, 2022

Invasão Russa: Imagem mostra helicópteros russos próximo a capital da Ucrânia Kiev.#Guerra #Ukraine pic.twitter.com/nH5pUgafOH — Geopolítica 🌐 (@geonoticias_) February 24, 2022