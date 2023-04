Confronto entre exército e paramilitares deixa 27 mortos no Sudão

Grupo paramilitar diz ter tomado o aeroporto internacional de Cartum, capital do país, e o palácio presidencial; além das vítimas fatais, outras 170 pessoas ficaram feridas nos confrontos

AFP Confrontos começaram na tarde deste sábado, 15, e se estenderam até a madrugada de domingo



A cidade de Cartum, capital do Sudão, sofreu uma noite de explosões e disparos neste sábado, 15, após um dia de confrontos nas ruas, ataques aéreos e ameaças entre os generais que comandam o país desde o golpe de 2021. Os embates entre exército e os paramilitares deixaram 27 mortos e 170 feridos, informou um sindicado médico. Pela manhã de domingo, o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR), comandado pelo general Mohamed Daglo, também conhecido como “Hemedti”, anunciou a tomada do aeroporto internacional, do palácio presidencial e convocou a população e os soldados a se rebelarem contra o Exército. Em telefonema à Al-Jazeera, Hemedti disse que o grupo não irá parar até tomar o controle de todas as instalações militares.

Por outro lado, o Exércio oficial do país, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, que comanda o país desde o golpe de 25 de outubro de 2021, anunciou a mobilização da força aérea contra “o inimigo” e negou que as FAR tenham tomado o aeroporto internacional. O líder disse ainda que alguns paramilitares “se infiltraram e incendiaram aviões civis, incluindo um da Saudi Airlines”. O incidente foi confirmado pela empresa, que informou que um avião sofreu danos por tiros no aeroporto. Em entrevista à emissora Ski News Arabia, dos Emirados Árabes Unidos, Hemedti disse que foi forçado a agir e pediu para que o generla Al Burhan se renda. O Exército, por sua vez, divulgou um alerta de busca contra Hemedti.

*Com informações da AFP