Confusão interrompe julgamento de atirador que matou 10 em supermercado nos EUA

Justiça já havia anunciado que a sentença do assassino seria prisão perpétua

Derek Gee/Pool via REUTERS Confusão durante julgamento de Payton Gendron, que matou 10 em um supermercado dos EUA



O julgamento do atirador Payton Gendron, de 19 anos, que matou dez afro-americanos nos Estados Unidos, foi interrompido nesta quarta-feira, 15, após uma confusão. Em maio do ano passado, o criminoso abriu fogo dentro de um supermercado em Buffalo, no estado de Nova York, e provocou o massacre. Na audiência, que anunciaria a sentença de Payton, uma mulher discursava no momento em que um homem interrompe a fala e avança em direção ao condenado, que estava sentado. Policiais seguraram o homem. Já Payton foi retirado do local. A sessão foi cancelada. A Justiça dos EUA já havia anunciado que a sentença do assassino seria prisão perpétua. O atirador se declarou culpado de um total de 15 acusações. De acordo com a Procuradoria Distrital do Condado de Erie, Payton enfrentará uma sentença obrigatória de prisão perpétua sem liberdade condicional apenas pela acusação de terrorismo doméstico. Até o momento, uma nova audiência ainda não foi marcada.