Congresso dos EUA debate entrave sobre ajuda de Biden de US$ 32,5 bilhões à Ucrânia

Casa Branca e Democratas querem agrupar os fundos de emergência da Ucrânia e da Covid-19

EFE/EPA/Pete Marovich / POOL O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden



O governo norte-americano de Joe Biden divulgou nesta quinta-feira, 3, um plano de emergência de US$ 32,5 bilhões para ajudar a Ucrânia a responder à invasão militar da Rússia e para combater a pandemia de Covid-19. A proposta desencadeou uma batalha partidária no Congresso entre Republicanos e Democratas, em meio ao prazo de 11 de março para um acordo de assuntos de orçamento do país. O impasse se dá diante de críticas internacionais à gestão de Biden diante do conflito internacional que se escala no leste europeu.

Até a divulgação, parecia haver um forte apoio bipartidário no Congresso, controlado pelos Democratas, por US$ 10 bilhões em ajuda militar e humanitária para os ucranianos, que estão sendo invadidos belicamente pela Rússia desde 24 de fevereiro. Entretanto, alguns republicanos e alguns democratas centristas questionaram os US$ 22,5 bilhões em ajuda adicional à pandemia de coronavírus após o “Plano de Resgate Americano” de US$ 1,9 trilhão do ano passado, aprovado apenas com apoio democrata.

A Casa Branca e os democratas do Congresso querem agrupar os fundos de emergência da Ucrânia e da Covid-19 com um terceiro pacote muito maior, de cerca de US$ 1,5 trilhão, para manter as operações regulares do governo funcionando além de 11 de março, quando os fundos provisórios expiram. Sem a ação do Congresso, muitas agências federais teriam que reduzir ou encerrar as operações no final da próxima semana. Os republicanos argumentaram que parte do dinheiro do Plano de Resgate Americano não foi gasto e deve ser usado antes que uma nova parcela seja considerada.

*Com informações da Reuters