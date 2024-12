Congresso dos EUA rejeita proposta de orçamento apoiada por Trump

SHAWN THEW/EFE/EPA O presidente da Câmara, Mike Johnson, faz declarações à imprensa enquanto a Câmara vota um plano republicano para evitar a paralisação do governo no Capitólio



A proposta de orçamento apoiada pelo presidente eleito Donald Trump foi rejeitada no Congresso dos Estados Unidos, gerando preocupações significativas sobre uma possível paralisação parcial do governo. Com o prazo se esgotando, os parlamentares têm menos de 24 horas para aprovar um novo texto e evitar a interrupção das atividades governamentais. A rejeição, que ocorreu com 235 votos contra e 170 a favor, destacou divisões internas no Partido Republicano, já que 38 congressistas do partido não apoiaram a proposta de Trump.

O pacote de orçamento proposto incluía a extensão de financiamento até março, com US$ 100 bilhões em alívios para desastres e a suspensão do limite da dívida por dois anos. No entanto, cortes significativos em outros benefícios e a promessa de mais endividamento geraram oposição dentro do próprio partido. A ala mais conservadora criticou a proposta por comprometer princípios de responsabilidade fiscal, enquanto aliados de Trump pressionaram pela aprovação. O líder republicano na Câmara, Mike Johnson, foi alvo de críticas por sua incapacidade de unir o partido em torno da proposta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sem um acordo, o governo enfrenta uma possível paralisação parcial a partir da meia-noite desta sexta-feira (20). Esta situação destaca os desafios que o novo governo de Trump enfrenta, mesmo antes de assumir oficialmente o cargo. A dificuldade em demonstrar força e coesão no Congresso pode complicar ainda mais a implementação de sua agenda política. A rejeição do orçamento é um sinal claro das tensões internas e das complexidades políticas que o presidente eleito terá que navegar nos próximos meses.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA