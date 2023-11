Congresso reelege Pedro Sánchez como premiê da Espanha

O socialista conseguiu apoio de 179 dos 350 deputados, obtendo a maioria absoluta necessária para se reeleger; Sánchez deverá ficar mais quatro anos no poder

EFE/Moncloa / Pool / Borja Puig de la Bellacasa Pedro Sánchez está no cargo desde 2018



O socialista Pedro Sánchez foi reeleito presidente do governo da Espanha nesta quinta-feira, 16. A reeleição foi confirmada pela presidente da Câmara, Francina Armengol, logo após o Congresso votar pela vitória de Sánchez. Ao todo, o presidente conseguiu 179 dos 350 votos possíveis dos deputados, conseguindo pouco a mais do que o necessário para sacramentar sua reeleição. Sánchez conseguiu o apoio essencial de sete deputados ligados ao separatista catalão Carles Puigdemont graças a um acordo de anistia para os independentistas considerado polêmico. O socialista está à frente do governo da Espanha desde 2018, quando venceu uma moção de censura e, com a reeleição, deverá ficar no cargo por mais quatro anos.

*Com informações da AFP