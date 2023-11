Conheça Fatima Florez, a primeira-dama da Argentina que imitava Xuxa e Cristina Kirchner

Relacionamento entre comediante e Javier Milei se tornou público após as eleições primárias em agosto

Emiliano Lasalvia/AFP Javier MIlei comemora a vitória nas eelições com sua namorada Fatima Florez



A atriz Fatima Florez se tornará a nova primeira-dama da Argentina com a eleição do libertário Javier Milei para a presidência do país. O relacionamento entre Florez e Milei começou em 2023, mas a atriz já era conhecida do público havia muito tempo, graças à sua participação em diversos programas de sucesso na televisão como humorista. Nascida em Olivos, cidade próxima à capital Buenos Aires e onde está localizada a residência oficial da presidência argentina, Florez tem 42 anos e seu nome de nascimento é Maria Eugenia. Ela adotou o nome artístico de Fatima por sugestão de seu ex-marido, Norberto Marcos, com quem foi casada de 2001 a 2023 e que também era seu produtor artístico. Desde criança, a nova primeira-dama se destacou como imitadora e, posteriormente, fez aulas de atuação, dança e canto. Aos 17 anos, começou a participar de peças de teatro. Uma de suas primeiras imitações foi da apresentadora brasileira Xuxa. Em 2001, ela se juntou ao grupo musical Las Primas e, durante uma viagem ao Peru, para participar de um programa de TV, conheceu Marcos.

Em 2005, Florez foi contratada como dançarina em programas de televisão na Argentina, onde teve a oportunidade de mostrar suas imitações e representações de personagens humorísticos. A partir de 2011, ela se tornou apresentadora do programa “Plan TV” e, em 2012, passou a imitar a então presidente Cristina Kirchner no programa “Periodismo para Todos”, papel que desempenhou por três anos. Mesmo após o fim do programa, Florez continuou imitando a ex-presidente e outras políticas na TV. Além de sua carreira na televisão, Florez também montou seu próprio show teatral de humor, no qual imitava mais de 30 personalidades, e percorreu a Argentina com ele. Em 2013 e 2015, ela recebeu o prêmio Martín Fierro, o principal da TV argentina, pelo seu trabalho como humorista no programa “Periodismo para Todos”. Ela também foi premiada no teatro.

O relacionamento entre Florez e Milei se tornou público após as eleições primárias em agosto. Eles fizeram sua primeira aparição como casal no programa da apresentadora Mirtha Legrand, 15 dias antes das eleições gerais. Desde então, o casal tem sido discreto e raramente é visto junto. No entanto, no discurso da vitória de Milei, Florez esteve ao seu lado no bunker da campanha. Antes de assumir o namoro com Florez, Milei afirmava que sua irmã mais nova, Karina, desempenharia as funções de primeira-dama. Agora, com sua vitória, Florez está prestes a assumir esse papel.