Conselho da Europa ‘suspende’ Rússia por invasão à Ucrânia

Medida é temporária, e organização informa que os canais de comunicação estão abertos

Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP Presidente Vladimir Putin autorizou a invasão das tropas russas aos territórios ucranianos



O Conselho da Europa decidiu ‘suspender’, nesta sexta-feira, 25, a participação de diplomatas e delegados russos nas principais instâncias da organização pan-europeia. A decisão é uma resposta ao ataque da Rússia contra a Ucrânia . A medida afeta diretamente o Comitê de Ministros e a Assembleia Parlamentar, mas não o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH). No comunicado, o Conselho informou que a suspensão é temporária e que deixa os canais de comunicação abertos. Segundo a organização, “a Rússia continua sendo membro do Conselho da Europa e parte de suas convenções, especialmente a Convenção Européia de Direitos Humanos”.

Na quinta-feira, 24, a Rússia invadiu a Ucrânia pela manhã e começou mais uma guerra com a região. Em 2014 o mesmo já tinha acontecido e acabou com a anexação da Crimeia. Nesta sexta, segundo dia dos ataques, a tropa russo já chegou na capital ucraniana, Kiev. Segundo a secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejcinovic Buric, o ataque representa uma clara violação do estatuto. Em decorrência desses atos, vários países europeus e os Estados Unidos, começaram a adotar sanções como forma de parar os atos do presidente russo Vladimir Putin, que continuam ingressando cada vez mais no território ucraniano.