Conselho de Segurança da ONU aprova resolução para entrada de ajuda humanitária em Gaza

Texto recebeu 13 votos a favor, do total de 15 membros permanentes; Rússia e Estados Unidos se abstiveram

EFE/EPA/EDUARDO MUNOZ Reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas convocada para abordar o atual conflito israelo-palestiniano, em Nova York



O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira, 22, uma resolução “exigindo” que todas as partes no conflito Israel-Hamas permitam a “entrega segura e desimpedida de assistência humanitária em grande escala”. Rússia e Estados Unidos (EUA), que poderiam ter vetado a medida já bastante adiada neste órgão, abstiveram-se, o que significa que o texto foi aprovado com 13 votos a favor, do total de 15 membros permanentes. A aprovação do texto tem como objetivo impor pressão políticos nos dois lados envolvidos no conflito.

Apesar não solicitar diretamente pelo cessar-fogo, o texto pede por medidas urgentes que possam criar condições para uma cessação sustentável das hostilidades. Israel e EUA acreditam que, uma vez que o cessar-fogo seja solicitado, beneficiária apenas o Hamas. Desde o início da guerra, no dia 7 de outubro, os EUA já vetaram outras resoluções contrárias a Israel.

*Com informações da Agence France-Presse