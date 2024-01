Conselho de Segurança da ONU pede fim dos ataques de rebeldes huthis no Mar Vermelho

Comércio global e segurança regional têm sido prejudicados por ataques no Mar Vermelho

EFE/ANDREW GOMBERT Conselho de Segurança da ONU em reunião



O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta quarta-feira, 10, para solicitar de forma enfática o fim imediato dos ataques realizados pelos rebeldes huthis do Iêmen contra a navegação comercial no Mar Vermelho. Navios de carga têm sofrido com ataques de piratas nos últimos dias, o que tem prejudicado, por exemplo, a logística comercial para países da Europa. A resolução, que contou com 11 votos favoráveis, teve as abstenções de Rússia, China, Moçambique e Argélia. O documento exige que os huthis interrompam imediatamente todas as ações que prejudicam o comércio global, minando os direitos de navegação, as liberdades, bem como a paz e a segurança regional.