Conselho de Segurança da ONU aprova resolução dos EUA para cessar-fogo em Gaza

Proposta obteve 14 votos a favor e uma abstenção; plano é divido em três fases e prevê trégua, recuo de Israel das áreas densamente povoadas no enclave palestino e libertação dos reféns

Charly Teiballeau/AFP Conselho de segurança da ONU aprovou uma resolução apresentada pelos EUA



O Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou, nesta segunda-feira (10), uma resolução que apoia a proposta de cessar-fogo em Gaza, em meio a uma intensa campanha diplomática, liderada pelos Estados Unidos, para pressionar o Hamas a aceitar um acordo. O texto, que teve 14 votos favoráveis e a abstenção da Rússia, “saúda” uma proposta de trégua e libertação de reféns, anunciada em 31 de maio pelo presidente Joe Biden, e chama Israel e o movimento islamista Hamas a “implementar plenamente seus termos, sem demora e sem condições”. De acordo com o texto, esse projeto já foi “aceito” por Israel e precisa do aval do Hamas. O projeto é dividido em três fases. Na primeira, fase, prevê um cessar-fogo de seis semanas acompanhado de um recuo de Israel das áreas densamente povoadas de Gaza, a libertação de certos reféns sequestrados durante o ataque do Hamas e de prisioneiros palestinos detidos por Israel. O Hamas ainda não reagiu oficialmente à proposta.

Embora Biden tenha afirmado que o plano surgiu de Israel, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que pretende continuar a guerra até acabar com o Hamas. Desde o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro e da resposta israelense em Gaza, o Conselho de Segurança tem lutado para se expressar de forma unida sobre o conflito. Depois de duas resoluções focadas principalmente na ajuda humanitária, no final de março finalmente exigiu um “cessar-fogo imediato” durante o Ramadã, com a abstenção dos Estados Unidos.

