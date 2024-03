Conselho de Segurança votará nesta sexta resolução dos EUA sobre cessar-fogo em Gaza

Pela primeira vez, os norte-americanos apresentaram um projeto em que pedem cessar-fogo imediato

ANGELA WEISS/AFP O Conselho de Segurança da ONU realiza uma reunião sobre a guerra Israel-Hamas, na sede da ONU na cidade de Nova York, em 20 de fevereiro de 2024. Os EUA vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU na terça-feira que pedia um cessar-fogo imediato em Gaza, mesmo quando o presidente Joe Biden enfrentou uma pressão crescente para reduzir o apoio a Israel



O Conselho de segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) votará nesta sexta-feira, 22, uma resolução apresentada pelos Estados Unidos, que, pela primeira vez, pede um cessar-fogo imediato no enclave palestino que, desde o começo da guerra entre Hamas e Israel já perdeu mais de 30 mil pessoas, devido aos bombardeios israelenses em represália ao ataque do grupo islâmico no dia 7 de outubro. A reunião ocorre às 11h (horário de Brasília). Nas votações anteriores, os Estados Unidos rejeitaram as resoluções que falavam que cessar-fogo imediato, incluindo a do Brasil. “Os Estados Unidos têm trabalhado seriamente com os membros do Conselho há várias semanas em uma resolução que apoiará sem equívocos os esforços diplomáticos destinados a obter um cessar-fogo em Gaza no âmbito de um acordo sobre os reféns”, disse, em comunicado, o porta-voz da missão perante a ONU Nate Evans.