Cônsul honorário do Reino Unido é sequestrado no Equador

Colin Armstrong foi capturado durante a madrugada em sua fazenda; polícia investiga a região da província de Los Ríos

Handout / Agripac / AFP Armstrong foi capturado durante a madrugada em sua fazenda



O cônsul honorário do Reino Unido na cidade de Guayaquil, Colin Armstrong, e sua esposa foram sequestrados na província de Los Ríos, em meio ao aumento da violência relacionada ao tráfico de drogas no Equador. De acordo com informações da polícia local, Armstrong foi capturado durante a madrugada em sua fazenda. Além de exercer o cargo de cônsul, ele é o fundador da Agripac, uma empresa do setor agrícola que atua na produção, distribuição e venda de suprimentos agrícolas e industriais. A polícia divulgou uma mensagem na rede X (antigo Twitter) informando que está realizando trabalhos operacionais e investigativos na região.

Nos últimos anos, o Equador se tornou um importante centro de operações para cartéis de drogas estrangeiros e locais, que impõem um regime de terror através de assassinatos, sequestros e extorsões. Desde 2018, a taxa de homicídios no país quadruplicou, passando de 6 para 26 por 100 mil habitantes. O presidente do Equador, Daniel Noboa, que assumiu o cargo em novembro, tem adotado uma política rigorosa contra as organizações de tráfico de drogas. O país está localizado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, e em 2021 registrou um recorde de apreensões de drogas, totalizando 210 toneladas.