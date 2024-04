Consulado do Irã em Paris é interditado após homem ser preso com explosivos

Segundo informações da imprensa local, o suspeito teria dito que gostaria de vingar seu irmão, sem especificar o que teria acontecido em sua família

Fabien DALLOT e Laetitia PERON /AFPTV/ AFP A França segue em estado de máximo alerta para terrorismo devido à tensão no Oriente Médio



A região próxima ao consulado do Irã em Paris, na França, foi interditada pela polícia na manhã desta sexta-feira (19), após denúncias que um homem estaria carregando explosivos para entrar no edifício. Segundo informações da imprensa local, ele teria dito que gostaria de vingar seu irmão, sem especificar o que teria acontecido em sua família. O suspeito foi preso e deve ser encaminhado a delegacia. De acordo com o jornal Le Monde, a linha 6 do metrô foi fechada na área entre as estações La Motte-Picquet – Grenelle e Charles-de-Gaulle – Etoile. O consulado fica localizado no 16º distrito da cidade, onde a maioria das missões diplomáticas no país estão sediadas. A França segue em estado de máximo alerta para terrorismo devido à tensão no Oriente Médio e a chegada das Olimpíadas.

