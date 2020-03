Contágio por novo coronavírus acontece ‘por ordem de Deus’, diz guia do Estado Islâmico

EFE/ Sáshenka Gutiérrez O guia pede ainda que as pessoas cubram a boca ao bocejar e espirrar, tapem os recipientes de comida e alimentos, e lavem as mãos antes de tocá-las



O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) publicou neste domingo (15) um guia de instruções para epidemias, com recomendações para lidar com a pandemia do coronavírus, que, segundo os extremistas, contagia “por ordem de Deus”.

A mensagem, que é baseada na sharia, a lei islâmica, em primeiro lugar, pede para que as pessoas mantenham a fé contra a Covid-19, mas também contra qualquer outra enfermidade.

“As doenças não se contagiam por si mesmas, mas sim por ordem de Deus. Aconselhamos que tenham fé e que se refugiem em Deus”, aponta o texto divulgado pelo Estado Islâmico.

Além disso, o grupo pede que as pessoas cubram a boca ao bocejar e espirrar, tapem os recipientes de comida e alimentos, e lavem as mãos antes de tocá-las.

Outro conselho é de que quem está saudável não entre nos territórios afetados pela pandemia. Enquanto isso, os doentes não devem sair das áreas consideradas críticas.

*Com informações da EFE.