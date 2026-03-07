‘EUA continuarão trabalhando com o Brasil contra tráfico de drogas’, diz porta-voz de Trump
Em entrevista à Jovem Pan durante cúpula ‘Escudo das Américas’, Amanda Roberson destacou que o narcoterrorismo e o tráfico de drogas representam atualmente o principal desafio de segurança na região
A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Amanda Roberson, afirmou que Washington pretende ampliar a cooperação com países da América Latina no combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Em entrevista à Jovem Pan durante a cúpula Escudo das Américas, realizada na Flórida neste sábado (7), ela destacou que o narcoterrorismo e o tráfico de drogas representam atualmente o principal desafio de segurança na região.
“Vamos continuar trabalhando com o Brasil contra o tráfico de drogas”, afirmou Roberson, ao comentar a estratégia do governo americano para enfrentar cartéis e organizações criminosas que atuam no continente.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe governantes da América Latina e do Caribe para a cúpula Escudo das Américas. O encontro discute estratégias de combate ao crime organizado, à imigração ilegal e à interferência estrangeira no continente, e inclui uma proclamação do governo americano com diretrizes para enfrentar cartéis e organizações criminosas na região.
Principais pontos da proclamação:
-
Desmantelar cartéis e organizações terroristas que atuam no Hemisfério Ocidental, dentro dos limites da legislação aplicável.
-
Coordenar ações entre os EUA e aliados para retirar dessas organizações o controle de territórios e o acesso a financiamento e recursos.
-
Treinar e mobilizar forças armadas de países parceiros para formar uma força mais eficaz no combate aos cartéis e à violência associada a essas redes.
-
Conter ameaças externas, evitando a influência de potências estrangeiras consideradas hostis fora do Hemisfério Ocidental.
