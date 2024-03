Conversas sobre cessar-fogo recomeçam na próxima semana, afirma Hamas

Autoridades apontam que conclusão do acordo antes do feriado do Ramadã é improvável, devido a impasses sobre etapas para o fim da guerra

MOHAMMED SABRE/EFE/EPA Estados Unidos, o Egito e o Catar tentam há semanas fechar um acordo por uma trégua de seis semanas



O grupo Hamas afirmou nesta quinta-feira, 7, que as conversas sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns devem ser retomadas na próxima semana. Com isso, é extremamente improvável que um acordo seja concluído antes do feriado sagrado muçulmano do Ramadã. Autoridades do Egito antecipado que as negociações estavam em um impasse, uma vez que o Hamas defende um processo em etapas que culminasse com o fim da guerra. Segundo o porta-voz do grupo palestino, Jihad Taha, Israel “se recusa a se comprometer e a dar garantias em relação a um cessar-fogo, o retorno dos deslocados e a retirada de áreas de sua incursão”. Mas ele comentou que as conversas estavam em andamento e seriam reiniciadas na próxima semana. Israel ainda não havia comentado o tema.

Os Estados Unidos, o Egito e o Catar tentam há semanas fechar um acordo por uma trégua de seis semanas, com a libertação de 40 reféns mantidos em Gaza, em troca dos palestinos presos em Israel. Autoridades egípcias dizem que o Hamas havia concordado com os principais termos da etapa inicial do acordo, mas o grupo quer compromissos que levarão adiante a um cessar-fogo mais permanente. A previsão é que o Hamas não liberte todos os reféns sem uma retirada israelense total do território.

*Com informações de Estadão Conteúdo